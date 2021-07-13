اخبار الخليج / اخبار اليمن

سكرتير الزبيدي يكشف عن حقيقة الخطاب المتداول

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكرتير الزبيدي يكشف عن حقيقة الخطاب المتداول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

نشر السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، توضيحا بشأن تداول خطاب قديم على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وقال زيد الجمل: " لوحظ بان هناك خطاب يتداول للرئيس القائد عيدروس الزبيدي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على اساس انه حديث".

 

 

وأضاف: "للتوضيح فان ذلك تقريبا قبل عام واكثر واي خطابات او بيانات او لقاءات حديثة للرئيس ستنشر في وسائل اعلام المجلس الانتقالي المتعارف عليها".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا