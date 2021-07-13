شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكرتير الزبيدي يكشف عن حقيقة الخطاب المتداول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

نشر السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، توضيحا بشأن تداول خطاب قديم على منصات التواصل الاجتماعي.



وقال زيد الجمل: " لوحظ بان هناك خطاب يتداول للرئيس القائد عيدروس الزبيدي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على اساس انه حديث".

وأضاف: "للتوضيح فان ذلك تقريبا قبل عام واكثر واي خطابات او بيانات او لقاءات حديثة للرئيس ستنشر في وسائل اعلام المجلس الانتقالي المتعارف عليها".