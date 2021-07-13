"سواعد العطاء" تدشن حملتها الجديدة تحت شعار " نصِلها منكم وإليهم" وتفتح باب التبرعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - خاص

دشن فريق سواعد العطاء، حملته الثانية خلال هدا العام وذلك بعد نجاح حملات السلة الرمضانية التي استهدفت 100 أسرة.



واستهدفت حملة لحوم العيد 100 اسرة أيضا، فيما استهدفت حملة زكاة المال 15 أسرة من الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود والمطلقا.

وأعلن الفويق فتح التبرعات والمساهمة لحملة لحوم أضاحي العيد هذا العام على النحو التالي:

إجمالي قيمة لحوم العيد 880 ألف ريال يمني، بواقع 10 رؤوس غنم حجم وسط + قيمة المواصلات والمسلخ.

وهذه الحملة تستهدف 50 أسرۃ من الأشد احتياجا من الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل.

ودعا الفريق رجال الخير والمتصدقين إلى المبادرة بالصدقات لإعانة الناس في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، عبر الحسابات التالية:

شركة الكريمي:

الحساب اليمني

( 121530562 )

الحساب السعودي

( 420185322 )

شركة بن دول حساب رقم

( 23143307 )

شركث العمقي حساب رقم

( 254098647 )