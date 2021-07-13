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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

لا توجد حالات إصابة مؤكدة جديد لهذا اليوم ولله الحمد

 

 

حالة تعافٍ جديدة، لانثى تبلغ من العمر 71 عاماً وافدة من محافظة شبوة. الحالة تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.

 

 

لا توجد حالات وفاة جديدة.

 

 

 

الحالات النشطة 7 حالات.

 

 

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

 

 

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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