شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على السبب الحقيقي لرفض الحوثيين دفن العلامة العمراني في مقبرة خزيمة بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن سبب منع مليشيا الحوثي دفن القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في مقبرة خزيمة، كما كانت وصيته.

وقالت المصادر ان المليشيات الحوثية منعت دفن القاضي العمراني في مقبرة خزيمة بسبب اختلاف فكرهم عن فكره حيث جرت مراسم دفنه في مقبرة الدفعي.

وشيعت جماهير غفيرة في صنعاء اليوم الاثنين، جثمان القاضي، محمد بن اسماعيل العمراني، الى مقبرة السبعين، الذي توفي، فجر اليوم، عن عمر ناهز المائة عام.

وعانى القاضي العمراني، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية. قبل أن يستبدله الحوثيين عقب انقلابهم وسيطرتهم على البلاد، من مرض ألم ّ به أدى إلى تدهور صحته، وتسبب بوفاته فجر اليوم.

وينحدر العمراني من مدينة صنعاء التي ولد فيها سنة 1922م. كما نشأ ودرس فيها على يد كبار العلماء والقضاة.

ويُعد القاضي العمراني من أبرز فقهاء اليمن المعاصرين، وأحد أكبر المرجعيات فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.