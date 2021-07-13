شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. فيديو يوثق سرقة دراجة نارية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض مواطن في العاصمة الى السرقة وفي وضح النهار بعد ان تفاجئ باختفاء دراجته النارية من امام منزله امس الاثنين .

ونشر صاحب الدراجة النارية " علاء صلاح الأغبري " مقطع مصور من كاميرا مراقبة يظهر فيها السارق اثناء سرقته الدراجة النارية من امام منزله الواقع في احد حارات العاصمة صنعاء.

وطالب صاحب الدراجة النارية من راود مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قام بنشر الفيديو وصور تظهر وجه السارق من يتعرف عليه إبلاغه او ابلاغ الجهات الأمنية .