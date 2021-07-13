عملية عسكرية تدك مواقع وتعزيزات للحوثيين في مديرية ماهلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية استهدفت مواقع وتحصينات للمليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب(شرقي اليمن).
واستهدف طيران التحالف العربي، مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية ماهلية التابعة لمحافظة مارب، والمحاذية لمحافظة البيضاء، التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن طيران التحالف دك بعدّة غارات جوية تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في ماهلية جنوب غرب مارب.
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