شكرا لبحثكم عن خبر بسبب معركة مأرب.. ”الحوثي” تعدم مواليًا لها داخل منزله بصنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعدمت الإنقلابية، الإثنين، أحد الموالين لها من قبيلة "" داخل منزله في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ ست سنوات.

وقالت مصادر إعلامية، إن جهاز المخابرات الحوثية أقدم، على شنق "زبن الله بن سبيعان" رغم تقديمه العديد من الخدمات للملشيات، و كان آخرها محاولة نشر الفوضى لإسقاط مأرب من قبل الحوثيين، والتي كشفتها الأجهزة الأمنية بمأرب وتم القبض على الخلية ومصادرة الأسلحة والأجهزة التي كانت مخصصة لتنفيذ المهمة مطلع العام الماضي .



وأضافت: "الحوثيون قاموا بإعدام زبن الله بن سبيعان شقيق سبيعان صاحب أكبر خليه تم القضاء عليها في ودي عبيدة بعد ان استغلوه، وبعد عجزهم عن دخول المحافظة".

وحاولت مليشيا الحوثي التغطية على جريمة الإعدام بعد إتهام ضيوف سبيعان -لم تحددهم- الذي يسكن تحت الحراسة الحوثية المتشددة في قلب صنعاء بتنفيذ المهمة .

وكالعادة تحاول المليشيات الحوثية التغطية على جرائمها بحق المناصرين لها بوضع سيناريوهات مفضوحة والتي كان آخرها عمليات الاغتيال التي طالت آل الشامي في صنعاء بدءا من تصفية اللواء يحيى الشامي وابنه زكريا وزير النقل بحكومة المليشيا والذي سبقه حسن زيد وزير الشباب والرياضة للانقلابيين بصنعاء و الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور المتوكل وغيرهم ممن تم تصفيتهم من قبل المليشيات.