شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على منطقة بالكامل شرق صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، الساعات الماضية، من السيطرة على إحدى المناطق الواقعة شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة "آل مسمار" في الجدعان التابعة لمديرية رغوان بمحافظة مارب، والمحاذية لصنعاء من جهة الشرق.

وشهدت الجبهات الغربية الشمالية بمارب -وفق مصادر عسكرية وميدانية- الساعات الماضية، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة.

وبالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في ماهلية جنوب مارب، وغارات أخرى استهدف آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في مديرية صرواح غربي مارب.