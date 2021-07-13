شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتبع سياسة الدعم مقابل الغاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية مظاريف لجمع التبرعات لصالح جبهاتها القتالية على المواطنين في العاصمة صنعاء عبر المندوبين المسؤولين عن توزيع الغاز المنزلي في أحياء العاصمة، مطالبة بتسليم المظاريف عند تسلم اسطوانة الغاز الشهرية المخصصة لكل أسرة.

وأفاد مواطنون في العاصمة صنعاء لـ"المشهد اليمني"، أن ميليشيا الحوثي الإ،قلابية بدأت بإتباع نهج مقايضة المواطن بعملية الغاز المنزلي مقابل رفد الجبهات ودعمها، في ظل أزمة خانقة تعاني منها مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، التي ارتفعت فيها أسعار الغاز المنزلي الرسمية إلى ضعف سعرها الحقيقي ليصل إلى 5000 ريال يمني، فيما سجلت أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء سعر 20000 ريال يمني، بواقع الدولار = 600 ريال يمني.

واشترطت ميليشيا الحوثي على كل أسرة أن تسجل اسم المتبرع والمبلغ الذي تم التبرع به ورقم الهاتف، فيما يبدوا كأنها خطة حوثية جديدة لفرز المواطنين في مناطق زمعرفة المؤيدين منهم والمعارضين، حسبما ذكر مواطنون في صنعاء.

وتلقى مواطنون اتصالات هاتفية من مشرفي الأحياء السكنية ومندوبي توزيع الغاز اليمني ليؤكدوا عليهم التبرع وارسال المظروف إن كانوا يريدون الحصول على اسطوانة الغاز الخصصة لهذا الشهر.

ويعيش المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاه مأساوية وسط عمليات ابتزاز من قبل مشرفي الحوثي لاستنزاف مصادر الدخل الشحيحة التي يمتلكها المواطنون.