عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي يقر بخسائره في البيضاء.. ويعلن مقتل 4 انقلابيين

الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية بخسائرها المتتالية في المعارك الجارية حاليا مع الجيش الوطني في محافظة البيضاء وأعلنت مقتل 4 انقلابيين من عناصرها المسلحة.



وكشفت مليشيا الحوثي عن هوية القتلى، مشيرة إلى أنه تم اليوم في صنعاء تشييع ما وصفت رتبته العسكرية بـ"الرائد" أدهم فرحان التام، والرائد بشير محمد الحكمي، والملازم أول ياسر طالب القليسي، والملازم أول محمد عبدالله العبدي".

ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملياتهم العسكرية ضد مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.

وحاليا أصبحت المقاومة الشعبية المشكلة من أبناء الأرض والمنضوية تحت الحكومة الشرعية تسيطر على مساحات شاسعة تمتد في 5 مديريات، بينها الصومعة أولى مديريات البيضاء التي تم تحريرها بشكل كامل.

وقبل 6 سنوات، وتحديدا في منطقة الحازمية بمحافظة البيضاء اليمنية انطلقت مجموعة صغيرة لتفتح أبواب الجحيم على مليشيا الحوثي.

وتكتسب جبهة الحازمية في الصومعة أهميتها كونها الشرارة التي انطلقت منها المعارك، بجانب كونها الأقرب إلى مركز المحافظة، مدينة البيضاء، كما أنها تهدد بقطع خطوط الإمداد عن الحوثيين جنوبي المحافظة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حققت جبهة الحازمية مكاسب هائلة تمثلت في تحرير قرى ومساحات شاسعة، وخسارة مليشيات الحوثي لأهم مواقعها الاستراتيجية في المرتفعات والسلاسل الجبلية المحيطة بالمنطقة.