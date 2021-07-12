شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يقصف تمركزات حوثية غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قصفت مدفعية الجيش الوطني، الأحد، مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب.



وطال القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش اليمني عدداً من مواقع وتحصينات الميليشيا في جبهات المشجح وصرواح، وألحق خسائر فادحة بالميليشيات في العدة والعتادـ، بحسب ما نقل موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

كما ألحق القصف خسائر بشرية في صفوف مسلحي المليشيا المتمردة، ودمر مخزن أسلحة لهم.