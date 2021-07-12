ميليشيا الحوثي تقصف مجمعاً تجاريا خاص بالصناعات الغذائية داخل مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عاودت ميليشيا الحوثي قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري الخاص بالصناعات الغذائية داخل مدينة الحديدة، ما تسبب في نشوب حريق ضخم في مخازن الألبان والبقوليات في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.



وذكرت القوات المشتركة أن الميليشيا قصفت بشكل متكرر، صباح ونهار (الاثنين)، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون واستهدفت بشكل مباشر مخازن تحتوي على مواد خام قابلة للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم كل محتوياتها. مخلفة خسائر مادية باهظة وستؤثر سلباً إلى حد كبير في تعطل خطوط الإنتاج.

وتسبب القصف المتكرر للمنشأة وهي واحدة من أكبر المنشآت الصناعية والتجارية في المحافظة، في إحباط الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع لإعادة تشغيل معظم خطوط الإنتاج المختلفة، الأمر الذي يحرم نحو 9 آلاف عامل وعاملة من مصدر دخلهم.

ويقع المجمع في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة بين شارعي صنعاء والخمسين، وتعرض منذ اتفاق وقف إطلاق النار، للقصف المتعمد من قبل الميليشيا مراتٍ عدة بمختلف الأعيرة النارية، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من العمال وإحراق مخازن وآلات صناعية باهظة الثمن.