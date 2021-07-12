حضرموت.. تدشين مشروع المساعدات الغذائية الطارئ بـ"تريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، ائتلاف الخير للإغاثة للإنسانية، اليوم الاثنين، مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول "الطارئ" بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، بتمويل من برنامج الأغذية العالمي WFP.

ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وتعميق مجاري السيول وإنشاء حمايات للمنازل المتضررة جزئيا، جراء كارثة السيول التي شهدتها مدينة تريم في شهر مايو الماضي.

وخلال التدشين أشاد وكيل وادي حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبدالهادي التميمي بتدخلات منظمات المجتمع المدني في إسناد الجهود الحكومية للتحفيف من آثار كارثة السيول، مشيرا إلى أن السلطة ترحب بالشراكات مع مختلف الجهات لإنقاذ المدينة.

من جهته أكد مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي أن الحلول التشاركية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني من شأنها مساعدة المتضررين، وتخفيف معاناتهم، مثمنا جهود ائتلاف الخير للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي في هذا الجانب.

المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور أوضح أن المشروع سيعمل على مدى شهرين على إزالة الأنقاض وإبعاد المخاطر التي تهدد السكان والمدينة بشكل عام، مشيدا بتعاون السلطة المحلية والأهالي في المناطق المتضررة لإنجاح المشروع.

وكانت مدينة تريم قد شهدت مطلع شهر مايو/ آيار الماضي سيولا جارفة خلفت خسائر في الأرواح وتهديم عشرات المنازل، فضلا عن أضرار بالغة في البنية التحتية.