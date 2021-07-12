وكيل مأرب يبحث مع وفد أممي سبل تعزيز الشراكة وإغاثة وإيواء النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة الذي يزور المحافظة برئاسة نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن للشؤون الإنسانية دييجو زوريلا، سبل تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية من أجل إغاثة وإيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم والمساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة بين مستوى التدخلات وجحم الاحتياجات القائمة في مختلف جوانب العمل الإنساني.



وناقش الوكيل مفتاح مع رئيس وأعضاء الوفد الأممي الذي ضم كلا من مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) بعدن رينيه نيينهويس، ومدير مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز نزوكي، ومدير مكتب الأوتشا بمأرب سانتوس ازيكو، عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل المنظات الأممية والدولية في المجالين الإغاثي والإنساني في المحافظة والاحتياجات المتزايدة والملحة للنازحين وسبل تأمينها.

واستعرض، جهود السلطة المحلية بالشراكة مع شركاء العمل الإنساني في إغاثة وإيواء النازحين وتوفير احتياجاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها وحجم الضغوطات والأعباء التي تتحملها لاستيعاب قرابة 2 مليون و200 ألف نازح قدموا إلى مأرب خلال السنوات الماضية من عدة محافظات في ظل ما تعانيه المحافظة من ضعف في البنى التحتية وشحة في الموارد الرئيسية وانعدام للمشاريع الاستراتيجية في كافة القطاعات الأساسية.

من جانبه أوضح نائب مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن زيارته تهدف للاطلاع علی أداء المنظمات الأممية العاملة في المحافطة والاطلاع على حجم الاحتياجات الإنسانية الضرورية والملحة في المحافظة والتنسيق لحشد مزيد من الموارد والمنظمات الشريكة لتوسيع حجم التدخلات الإنسانية القادمة بما يقلص من مستوى الفجوة الإنسانية القائمة ويلبي الاحتياجات المتزايدة للنازحين في المحافظة.

واستعرض دييجو زوريلا، خطط وبرامج ومشاريع منظمات الأمم المتحدة القادمة في محافظة مأرب ..معبرا عن شكره لقيادة المحافظة على تعاونها المستمر مع المنظمات العاملة في المحافظة وتسهيل مهامها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها وتمكينها من القيام بدورها الإنساني خلال الفترة الماضية على أكمل وجه.