رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة، بوفاة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الدين والوطن.



وقال البركاني في برقية العزاء التي بعث بها إلى أبناء القاضي العمراني" ببالغ الأسى وعظيم الحزن أبعث إليكم بأحر التعازي وعظيم المواساة بوفاة والدكم الشيخ القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، والذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء الوطني في مختلف المجالات الفقهية والقضائية والدعوية".

وأضاف البركاني "برحيل القاضي العمراني يكون الوطن قد خسر علمًا من أعلامه الكبار وواحدًا من أشهر علماء اليمن المعاصرين، ومرجعية علمية معتبرة، أثرت بصورة فاعلة في رفد الحياة الدينية، بالإسهامات الفقهية العديدة، التي ذاع من خلالها صيته وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفًا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض، وكان له دور بارز في الحياة القضائية، والبرلمانية، والاجتماعية والثقافية، عبر مختلف الأدوار التي قام بها والمناصب والمهام التي تولاها أثناء فترة حياته الطويلة".

ولفت إلى أن فقيد اليمن الكبير الفقيه المجتهد كان واحدًا من القلائل في تاريخ اليمن العلمي والثقافي منذ الإمام الشوكاني ومن تبعوه من رموز اليمن المعرفية والعلمية أمثال الشيخ البيحاني وغيره من جهابذة العلماء، وعُرف مثالًا للوسطية والإعتدال في نشاطه المتعدد، صاحب الهمة الوطنية العالية، محبًا للعلم والمتعلمين.

وعبر البركاني، عن أصدق التعازي والمواساة..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.