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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا في اليمن،  الاثنين 12 يوليو 2021م عن تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بكوفيد - 19 في المحافظات المحررة.

 

وذكرت اللجنة أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في محافظتي شبوة وحضرموت، فيما سجلت حالة تعاف واحدة في محافظة حضرموت.

 

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6952) منها (1366) حالة وفاة و(4142) حالة تعافٍ

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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