شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا في اليمن، الاثنين 12 يوليو 2021م عن تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بكوفيد - 19 في المحافظات المحررة.



وذكرت اللجنة أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في محافظتي شبوة وحضرموت، فيما سجلت حالة تعاف واحدة في محافظة حضرموت.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6952) منها (1366) حالة وفاة و(4142) حالة تعافٍ