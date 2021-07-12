وزير الدفاع يرأس اجتماعاً موسعاً برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، اجتماعاً موسعاً برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.



وناقش الاجتماع المستجدات والتطورات الميدانية والجهود التي تبذلها الهيئات والدوائر لخدمة المقاتلين وتسهيل مهامهم القتالية..مشيداً بما يسطره أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من انتصارات في جبهات القتال بمحافظات البيضاء ومأرب والجوف.

وشدد الفريق المقدشي، على واحدية الجبهة والمعركة الوطنية المقدّسة في كل أرض الوطن ضد العدو الوحيد لليمنيين جميعاً والمتمثّل في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً..مؤكداً أن جميع أبناء الوطن من الجيش والأمن والمقاومة يقاتلون اليوم في خندق واحد ضد هذا العدو المتغطرس حتى استئصاله وإنهاء مشروعه الخبيث.

وأكد وزير الدفاع، على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين الهيئات والدوائر لما من شأنه تحقيق النصر على المليشيا الانقلابية وحماية الوطن والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الأركان العامة، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية البواسل في جبهات محافظة البيضاء وغيرها من الجبهات..مؤكّداً أهمّية حشد الطاقات ومضاعفة الجهود لإنجاز النصر الكبير وإنهاء مشروع المليشيا الكهنوتية العابر للحدود والمدمّر للأوطان.

كما عقد وزير الدفاع اجتماعاً منفصلاً بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

واستمع الفريق المقدشي، من القادة العسكريين إلى تقرير مفصل عن سير العمليات القتالية وما يسطره أبطال الجيش والمقاومة من ملاحم بطولية خالدة في ميادين الشرف والكرامة، مؤكداً أن هذه التضحيات ستتوج بالنصر الكبير للوطن والشعب.

وعبر وزير الدفاع عن شكره وتقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما يقدّمونه من دعم وإسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركة الوجود والمصير المشترك ضد المليشيا الحوثية الإيرانية.