‏الارياني: مليشيا الحوثي تصور مشاهد تمثيلية لعناصر القاعدة للتغطية على العلاقة بين الطرفين برعاية ايرانية‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان مصادر محلية في محافظة صنعاء أكدت قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بتصوير مشاهد تمثيلية في وادي وجبال بقلان الواقعة بين مديريتي بني مطر وبلاد الروس".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المشاهد التمثيلية لعناصر مسلحة ترتدي لباس تنظيمي "القاعدة، داعش" تحضيرا لنشرها خلال الايام القادمة على لسان عناصر التنظيمين في محافظة البيضاء‏".

وأشار الارياني إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ايام من فبركة مليشيا الحوثي بيان على لسان تنظيم القاعدة، حاولت من خلاله تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر التنظيمات الارهابية من المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، والتغطية على التنسيق الميداني بين الطرفين برعاية ايرانية‏.

وأكد الارياني أن هذه الفبركات لن تنجح في التغطية على العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها، والتنسيق بينها لإضعاف الدولة والتأثير على الموقف العسكري للجيش والأجهزة الأمنية وأداء دورها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره، والحد من أنشطتها المزعزعة للامن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وجدد الارياني دعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم حقيقي لجهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، وتثبيت سلطة الدولة والأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية، وتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.