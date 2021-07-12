الرئيس هادي يعزي بوفاة مفتي الديار اليمنية القاضي محمد العمراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مفتي الديار اليمنية القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة قضى معظمها بالعطاء وخدمة الدين والوطن.



وقال رئيس الجمهورية في برقية العزاء " إن الوطن خسر برحيل القاضي العلامة محمد العمراني، أحد اجل علماء الدين وركناً من أركان القضاء المشهود لهم بالنزاهة والعدل"..مشيداً بمناقبه ومكانته العلمية التي جسدها طوال مشوار حياته في خدمة المجتمع والوطن والدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وتنوير الأجيال في الفقه والفتوى وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والكراهية والتعصب الديني والفكري.

ونوه الرئيس ، بما كان يتمتع به فقيد الوطن من مقام عالي واحترام كبير بين أوساط كافة أبناء الشعب اليمني، نظرا لزهده وورعه وإخلاصه وتفانيه في خدمة دينه ووطنه ونشر مبادئ المحبة والسلام والأخوة والتسامح.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى كافة أفراد أسرة الفقيد القاضي العمراني وأبناء الشعب اليمني بهذا المصاب الأليم ..سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.