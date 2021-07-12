شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يطال أحياء آهلة في مدينة حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الإثنين 12 يوليو/تموز 2021، مدينة حيس جنوب الحديدة، عقب يوم من قصف المدينة ذاتها.



وذكرت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي قصفت من أماكن تمركزها في منطقة بيت بيش بعدد من قذائف مدفعية الهاون الأحياء السكنية الشمالية لمدينة حيس.

وقالت المصادر، إن القصف كان بصورة عشوائية ما تسبب في بث الخوف والهلع في صفوف سكان المدينة العزل لا سيما النساء والأطفال