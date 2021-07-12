مسلحون مجهولون يهاجمون قائداً عسكرياً في مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ عدن

نجا قائد عسكري من محاولة اغتيال بواسطة هجوم نفذه مسلحون مجهولون في عدن (جنوبي اليمن).



قال مصدر أمني، إن قائد قوات طوارئ المنطقة السادسة بالشيخ عثمان، سعيد القطيبي، تعرض مساء أمس، لهجوم مسلح أثناء مروره بسيارته في المدينة.

وأكد المصدر أن مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على قائد قوات الطوارئ أثناء مروره على متن سيارته في مديرية الشيخ عثمان بعدن.

وذكر أن الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون ولاذوا بالفرار عقب تنفيذه، لم يخلف سقوط ضحايا.

ويأتي ذلك الهجوم عقب حملة أمنية شهدتها مديرية الشيخ عثمان الأسبوع الماضي لقوات الطوارئ، لمنع حمل السلاح وتعزيز الأمن والاسقرار بالمنطقة.

وشهدت مدينة عدن، خلال الأشهر الماضية، العديد من عمليات الاغتيال والاعتداءات المسلحة، جراء ما تعانيه من ضعف أمني