وفاة طفل وإصابة آخرين بصاعقة رعدية في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ إب

توفي طفل، وأصيب آخرون، في محافظة إب (وسط اليمن)، إثر إصابتهم بصاعقة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت مديرية ريف إب.



ووفق مصادر محلية، توفي الطفل "رائد محمد الضراب"، وأصيب آخرون، إثر صاعقة رعدية مصحوبة بالأمطار الغزيرة ضربت الساعات الماضية، منطقة الضفضف عزلة المقاطن، بمديرية ريف إب.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة على وفاة المواطن "عبدالله عبده الحيدري" بصاعقة مماثلة ضربت منطقة "الرمادي" بمديرية فرع العدين، بذات المحافظة.

وقالت المصادر، إن أمطاراً غزيرة والثلوج "البرد" هطلت الساعات الماضية على عدد من مناطق ومديريات المحافظة، وكانت مصحوبة بالصواعق الرعدية.

وسبق أن شهدت مناطق متفرقة في البلاد حالات مماثلة، وسط تحذيرات من استخدام الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية اللاسلكية أثناء هطول الأمطار المصحوبة بصواعق رعدية