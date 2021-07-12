مصرع 5 عناصر حوثية بانفجار لغم أرضي فشلت في زراعته بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

انفجر لغم أرضي، مساء اليوم، بوجه عناصر حوثية فشلت في زراعته بالقرب من جبل كساد، بمديرية الزاهر، محافظة البيضاء، مخلفا خسائر بشرية بين اوساطها.



ووفق مصدر ميداني، لقي 5 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء انفجار لغما أرضيا حاولت زراعته بالقرب من جبل كساد، بمديرية الزاهر.

وافاد المصدر ان المليشيا تقوم بزراعة مئات الالغام في مختلف المناطق المحادة للمواجهات باطراف الزاهر ومديريات الصومعة وذي ناعم البيضاء، بعد أن خسرت عشرات المواقع الاستراتيجية في اقل من اسبوع.

وذكر، أن الإنهيار الحاصل بين اوساط المليشيا افقدها الثقة بمقاتليها بعد ان أصبح العشرات يفرّون اثناء المعارك، ما دفعها إلى زراعة الالغام بكثافة وعشوائية على تخوم وحول المزارع والطرقات الريفية