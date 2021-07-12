المشتركة تفكك شبكات ألغام حوثية في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الاثنين 12 يوليو /تموز 2021، شبكات من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق الحديدة بالساحل الغربي



وذكر مصدر في هندسة القوات المشتركة، أن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول زرانيق نجحت في تفكيك شبكات من الألغام في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ومنطقة الطائف بمديرية الدريهمي زرعها الحوثيون قبل أن يتم دحرهم.

وأوضح المصدر، أن الفرق الهندسية مستمرة في عمليات مسح المناطق وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بشكل عشوائي.

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الإنسانية في إزالة مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق الساحل الغربي، التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال