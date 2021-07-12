كسر محاولات هجومية حوثية في القطاعات الشمالية الغربية للضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الضالع

تصدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في القطاعات الشمالية الغربية لجبهات الضالع "صبيرة -الجب، بتار، قروض حبيل يحيى، والثوخب"، خلال الساعات الماضية لسلسلة هجمات متفرقة شنتها المليشيات الحوثية باتجاه مواقعها.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات حاولت شن هجمات منفصلة باتجاه مواقع بَتَار وقُليعة والحرّة قَروض توسعت المواجهات فيها غرباً باتجاه حبيل ناجي شرقي منطقة الثَوخَب، وسرعان ما انكسرت بعد تكبدها خسائر كبيرة، ثم حاولت مجدداً شن هجوم آخر باتجاه قطاع صُبيرة-الجب، معززة بعربات الـ BMP ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، إلا أنها انكسرت أيضاً وعادت أدراجها بعد تلقيها ضربات موجعة، وتكبدت فيها خسائر كبيرة سقط فيها العديد من عناصرها المهاجمة بين قتيل وجريح في المواجهات التي استمرت لأكثر من ساعتين.

وتأتي هذه التطورات بعد قيام المليشيات الحوثية بشن قصف عشوائي بقذائف الهاونات باتجاه بلدة المشاريح الآهلة بالسكان لليوم الرابع على التوالي ألحقت أضراراً كبيرة في المباني والممتلكات، واستقدامها خلال أيام الأسبوع الماضي تعزيزات لعناصرها وآلياتها وذلك للترتيب لشن هذه الهجمات وبغية تحقيق أي تقدم، إلا أنها انكسرت كالعادة بعد تلقيها خسائر فادحة