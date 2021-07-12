الحديدة.. مليشيا الحوثي تعاود قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

عاودت المليشيات الحوثية التابعة لإيران، الاثنين 12 يوليو/تموز 2021م، استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة غربي اليمن، وأحرقت مخزناً لمصنع الألبان والبقوليات، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.



وأفادت مصادر عاملة أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً متكرراً، ساعات الصباح والظهر، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون وبشكل مباشر على مخزن يحتوي مواد خام قابلة للاشتعال ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم كل محتويات المخزن.

وذكرت أن الخسائر المادية باهظة وستؤثر سلباً إلى حد كبير في تعطل خطوط الإنتاج.

كما أكدت أن الجرائم المتكررة بحق المجمع، الذي يعد أحد أكبر المنشآت الصناعية والتجارية في الحديدة، من شأنها إحباط الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة المجمع لإعادة تشغيل معظم خطوط الإنتاج في مصانعه المختلفة، الأمر الذي يحرم نحو 9 آلاف عامل وعاملة من مصدر دخلهم.

يشار إلى أن المجمع الذي يقع في مساحة واسعة بين شارعي صنعاء والخمسين، تعرض منذ اتفاق ستوكهولم، للقصف المتعمد من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران عشرات المرات بمختلف الأعيرة النارية وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من العمال وإحراق مخازن وآلات صناعية باهظة الثمن