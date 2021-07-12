شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وأسر 24 من عناصر الحوثي وإحراق واغتنام 5 آليات في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء، الاثنين 12 يوليو/تموز 2021، مقتل وأسر 24 عنصراً من مليشيا الحوثي في جبهة الحازمية.



وأوضحت المصادر، بأن خمسة عشر عنصراً من الحوثيين قتلوا وأسر تسعة، كما تم اغتنام أربعة أطقم وإحراق طقم آخر في الحازمية.

وبحسب المصادر، فإن هذا يأتي بعد أن قام المتحوث ناحي الهصيصي بالتعزيز بخمسة أطقم للحوثيين باتجاه الصومعة منطقة المشرع