- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يترأس اجتماعاً للجنة الفنية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً صحياً للجنة الفنية لمشروع (كوفيد-19) ورؤساء لجانها.
واستعرض وكيل الوزارة لقطاع السكان نائب مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور مصلح التوعلي، نشاطات اللجنة وعملها في الفترة الماضية..مشيرا الى حملة التحصين ضد مرض (كوفيد-19) وسير حركة اللقاحات وحركة الكروت المستخدمة.
وأشاد الوزير بجهود اللجنة الفنية..مشددا على إجراء تقييم لعمل اللجنة وفرقها والرفع بتقارير الإنجاز ومحاضرها ومتابعة أرقام المستهدفين، والبدء بتفعيل العمل بمنصة التسجيل المسبق للتحصين.
حضر الاجتماع نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان.