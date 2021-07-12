وزير الصحة يترأس اجتماعاً للجنة الفنية لمكافحة كورونا

واستعرض وكيل الوزارة لقطاع السكان نائب مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور مصلح التوعلي، نشاطات اللجنة وعملها في الفترة الماضية..مشيرا الى حملة التحصين ضد مرض (كوفيد-19) وسير حركة اللقاحات وحركة الكروت المستخدمة.

رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً صحياً للجنة الفنية لمشروع (كوفيد-19) ورؤساء لجانها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012