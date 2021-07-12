شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يتفقد سير العمل في مجمع أمير الإنسانية السكني بالخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، سير العمل في مشروع مجمع أمير السكني بمديرية الخوخة، الذي تنفذه مؤسسة غطاء الرحمة الإنسانية بتمويل كويتي.



وأشاد المحافظ، بجهود مؤسسة غطاء الرحمة ودورها في إعداد وتجهيز المجمع، الذي سيسهم في إيواء وتأهيل عدد كبير من الأيتام بالإضافة إلى بناء مراكز تدريب وتأهيل..مثمنا الدعم الكبير للاشقاء في دولة الكويت الذين كانوا وما يزالوا إلى جانب إخوانهم اليمنيين في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها الإنسانية.