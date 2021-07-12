اجتماع في شبوة يناقش تحسين الخدمات العامة والطرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة الخدمات بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق، الأوضاع الخدمية بالمحافظة وسبل تحسينها.



واستعرض الاجتماع، التحديات التي تواجه مشروع تأهيل شارع الشهيد قطن ومعالجة العراقيل التي تواجهه، وإقامة خطين خدميين جديدين مع أرصفتهما بجانبي الخطين السريعين الموجودين حاليا في الشارع البالغ عرضه 60 مترا ، إضافة إلى ما يشمله مشروع تأهيل الشارع من إشارات ضوئية ومراقبة مرورية .

واكد الاجتماع على ضرورة تعزيز شرطة السير بالكوادر، لتحسين وتطوير العمل المروري.