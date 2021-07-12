تنظيم ورشة عمل حول تعزيز وتطوير مهارات مالكات المشاريع الصغيرة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نظم برنامج الانتعاش الاقتصادي وسُبل العيش الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل بعنوان (تمكين المرأة وريادة الأعمال) لتعزيز وتطوير مهارات مالكات المشاريع الصغيرة.



وتناولت الورشة بمشاركة حوالي (70) شخصا من ممثلي عدد من الاتحادات النسوية وسيدات الأعمال، عددا من المعارف حول دور وزارة الصناعة والتجارة في تنمية المنشأت والمشاريع الصغيرة في عدن، والتعريف بالوثائق والإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري والصناعي والعلامات التجارية والوكالات والأسماء التجارية وإدارة المرأة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، أهمية الورشة الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها الحيوي في ميادين العمل..مشدداً على أهمية دور المرأة في المجتمع، والتي جسدته المرأة من خلال صمودها رغم الظروف والعقبات التي أدت لانحسارها في الآونة الاخيرة .. مؤكدا سعي قيادة الوزارة الدائم لتشجيع سيدات الأعمال وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههن وتسهيل كافة الإجراءات في حصولهن على تراخيص السجل التجاري.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الصناعة في عدن المهندس محمد عبادي، أن الورشة تهدف إلى حل كافة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل مالكات المشاريع الصغيرة من خلال تعريفهن بالإجراءات المطلوبة والخاصة بالسجل التجاري والتراخيص، وتعزيز العمل المشترك من أجل سد الفجوة المعرفية بين الإجراءات المتخذة في الوزارة ومالكات المشاريع الصغيرة من خلال الإطلاع على مهام الوزارة ومكاتبها في عدن لتسهيل مساعدتهن في أعمالهم التجارية الجديدة.

بدوره أكد قائد فريق مكون دعم تنافسية القطاع الخاص محمد العويني، الحرص على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم عمل مالكات المشاريع الصغيرة وتطوير مشاريعهن وإثبات حقوقهن التجارية .. متطرقا إلى تأثير الحرب على القطاع الخاص، وتسببها بقيام نحو 70 بالمائة من المنشآت بتسريح العمالة فيها، وهو ما ساهم بارتفاع نسبة البطالة وتدنى مستوى الصادرات والواردات، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المنشأت بشكل كلي وجزئي.

فيما استعرض قائد فريق المكون السمكي الدكتور أوسان باهرمز، دور برنامج الانتعاش الاقتصادي وسُبل العيش في دعم المرأة الساحلية وتحسين مهاراتها وتعزيز الربط بالأسواق المحلية والأجنبية.

تخلل الورشة، تقسيم السيدات على حلقات مستديرة، جرى خلالها استعراض الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تقف أمامهن لحلحلتها ووضع المقترحات الكفيلة بمعالجتها.