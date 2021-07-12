نائب الرئيس ينعي رحيل مفتي الديار اليمنية القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نعى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح وفاة مفتي الجمهورية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الذي انتقلت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأشار نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد وإلى أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية قاطبة، إلى مناقب الفقيد القاضي العمراني باعتباره رمزاً من رموز الفقه المعاصرين ومجدداً للمدرسة اليمنية في الفقه والفتوى والإصلاح، وامتداداً عريقاً لنوابغ وفقهاء يمنيين أمثال الشوكاني وابن الأمير الصنعاني وابن الوزير والمقبلي والجلال وغيرهم من جهابذة العلم والفقه والتقوى والصلاح.

وقال نائب الرئيس: إن الأمة الإسلامية وهي تودع اليوم بألم بالغ أحد أعلامها ورموزها الفقهية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، لتجد العزاء والمواساة لها، فيما تركه الفقيد - يرحمه الله- من إرثٍ غزيرٍ، وإنتاج متميز أثرى المكتبة الفقهية ومدّ طلاب العلم والفقهاء والمجتهدين بكنوزٍ من الفوائد التي لا تُحصى ولا تعد.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القاضي العمراني علاوةً على ما عُرف عنه من علمه وفقهه واجتهاده وعطاءاته فقد كان على صعيد الحياة الشخصية نموذجاً في الزهد والصدق والتواضع، سهلاً ليناً وصاحب روحٍ جذابة يألفها الجميع، داعياً طلاب العلم ودارسيه إلى الاقتداء بهذا العلَم اليماني وأن يسيروا على خطاه وينهلوا من معينه الذي لا ينضب كي يحظوا بمحبة الله والناس أجمعين ويُ لهم التوفيق والرشاد فيما يقولون وفيما يتعلمون.

وعبر نائب الرئيس، في ختام برقيته، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وللشعب اليمني والأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويجزيه عن أمتنا خير الجزاء وأن يلهم أهله وذويه وطلابه بالصبر والسلوان.