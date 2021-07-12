اختتام دورة في خدمات تنظيم الأسرة وبروتوكول الوقاية من العدوى في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الموجهة لتدريب مدربات في خدمات تنظيم الأسرة وبرتوكول الوقاية من العدوى والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبواسطة منظمة رعاية الاطفال.



وهدفت الدورة على مدى 20 يوماً الى اكساب 16 متدربة من ثلاثة عشر محافظة يمنية، مهارات نظرية وعملية في التدريب النوعي المبني على الكفاءة وعلى الدليل المحدث خلال العام ٢٠٢٠م بالاضافة إلى مفاهيم الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة والمشورة في تقديم وسائل تنظيم الأسرة بمختلف انواعها وبرتوكول الوقاية من العدوى، واستراتيجية المشورة الموازنة والخصوبة والعقم وبعض نماذج الاستمارات الخاصة بنظام المعلومات والامداد.

ودعت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، المشاركات إلى التطبيق الخلاق لللمفاهيم العلمية التي قدمتها الدورة والعمل كفريق وطني للمدربات في مجالات الصحة الانجابية، و الاسهام في رفع كفاءة الكادر الصحي من خلال التعليم المستمر وردم الهوة بالاستفادة من خبرات الآخرين.