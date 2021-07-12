وزير التربية يطلع على أوضاع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، اليوم بمدينة المكلا، على أوضاع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين (دار المعلمين) بحضرموت.



وخلال زيارته لمعهد المعلمين طاف الوزير العكبري بأقسام المعهد متعرفا من عميد المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين الأستاذ يسلم أحمد الخنبشي إلى التخصصات التي يضمها المعهد والتي تشمل اللغة العربية والدراسات الإسلامية والرياضيات واللغة الإنجليزية.. مشيرا إلى أن المعهد قام بتخريج ثلاثة وعشرين دفعة تأهيلية منذ تأسيسه في عام 2000م.

منوها في ذات السياق إلى الصعوبات والتحديات والإشكاليات الإدارية والمالية التي يعانيها معهد المعلمين والتي تشكل عقبة امام المعهد للقيام بدوره المناط به، لافتا إلى أن التدخلات الأخيرة التي قام بها مكتب الوزارة بالمحافظة أسهم في تحسين البيئة التعليمية للمعهد.

وأكد وزير التربية على أهمية تضافر الجهود وتكاملها مع مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بأداء بالمعهد والقيام بدوره في تأهيل وتدريب المعلمين خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدمين للدراسة فيها والحاجة الملحة لعودة دوره الريادي في تحسين التعليم وتطويره.

مشيدا بالمعهد وكوادره العاملة ورفد الميدان التربوي والتعليمي بالمعلمين المؤهلين، مبينا حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التعليم وتطويره واستمرار العملية التربوية والتعليمية بالمعهد.

رافقه في الزيارة مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور صالح عرم، ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت رئيس شعبة التعليم صبري بارماده، ورئيس الشعبة الإدارية والمالية بمكتب التربية أحمد الشعيبي، ورئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب وزارة التربية بالساحل علوي الحامد.