تأهيل 100 صحي في مجال الاستجابة الطارئة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم، اليوم، بمحافظة مأرب، البرنامج التدريبي لتأهيل 100 عامل صحي في مجال الاستجابة الصحية الطارئة لخدمات الحد الأدنی(msp) والذي نفذته جمعية الوصول الإنساني بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل منظمة الصحة العالمية.



وهدف البرنامج الذي استمر شهرا كاملا إلى إكساب العاملين الصحيين المشاركين قدرات ومهارات صحية تمكنهم من تقديم خدمات طبية ذات بجودة للمواطنين في مديريات الجوبة، حريب، الوادي رغوان، والمدينه في مجالات التشخيص والمعالجة وتقييم الحالات المرضية وإدارة الحالة.

وفي الاختتام، أكد مدير عام مكتب الصحه العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي ورفع قدراتهم والمساهمة في تحسين وتجويد الأداء الصحي خاصة في مجالات الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ .

من جهته أوضح منسق البرنامج أحمد مدهش، أن البرنامج شمل تدريب وتأهيل الكوادر الصحية في إطار المشروع الذي ينفذ في دعم المستشفيات والمرافق الصحية في المديريات المستهدفة، بالإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والمياه المكلورة لمدة خمسة أشهر لتتمكن من توسيع وتجويد خدماتها الطبية خلال الفترة القادمة.