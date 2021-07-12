تواصل أعمال إزالة الكثبان الرملية من الخط الساحلي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

تتواصل أعمال إزالة الكثبان الرملية من الخط الساحلي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت بمنطقة النشيمة في مديرية رضوم.



واكد مدير عام صندوق صيانة الطرق والجسور بمحافظة شبوة المهندس طالب القرموشي أن هذا العمل يأتي بتوجيهات من محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو،منوهاً بإهتمام الصندوق بصيانة وفتح جميع الطرق خصوصاً الحيوية منها،مضيفاً بأن المشروع يأتي بتمويل من إيرادات الميازين المحورية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور بالمحافظة.

واشار القرموشي أن العمل قد بدأ في إزالة الكثبان الرملية قبل حوالي خمسة عشرة يوم مؤكداً بأن العمل سيستمر طوال فترة الرياح الموسمية (الكوس) تفادياً لعدم انقطاع الخط الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت