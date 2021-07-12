حملة طبية سعودية تجري 400 عملية جراحية بالعيون في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز أجرى خلال الحملة، 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون، وكشف على 1,472 حالة، فضلاً عن توزيعه 400 نظارة طبية، و 400 عدسة، و 800 قطرة عيون، وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

يذكر أن الحملة تأتي امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للمواطنين اليمنيين، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار