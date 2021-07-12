وفاة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني مفتي اليمن السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

توفي فجر، الإثنين، في العاصمة اليمنية صنعاء العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني مفتي اليمن سابقا، وأحد أبرز علمائه في الحقبة الأخيرة.



ونقل القاضي العمراني (99) عاما الاسبوع الماضي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وتضاربت الأنباء حينها حول صحة العلامة العمراني قبل أن تؤكد أسرة القاضي نبا وفاته فجر الإثنين.

والقاضي العمراني، أحد أشهر علماء اليمن، ويحظى باحترام ومحبة مختلف الفئات اليمنية، ونأى بنفسه بعيدا عن الصراعات السياسية التي ضربت اليمن منذ سبع سنوات.

وتولى العلامة العمراني منصب “مفتي اليمن ” لسنوات طويلة، قبل أن يلازم منزله بسبب مرض لم تعلم تفاصيله حتى ساعة وفاته.