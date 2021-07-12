شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرفة أرصاد الشحر تحذر من حالة عدم استقرار جوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

حذرت غرفة الأرصاد في الشحر، اليوم، من حالة عدم استقرار جوي، جراء هطول الأمطار، المرتقبة خلال اليومين المقبلين.



وأكدت أن موجة سقوط الأمطار متوقع استمرارها حتى أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الفوارق في درجات الحرارة تساعد في تحفيز السحب الركامية والعواصف الرعدية.

وأشارت إلى أن وادي المهرة ومرتفعات ساحل حضرموت من شرقها إلى غربها وبعض مناطق الوادي ، ووسط مناطق شبوة وشمال وساحل ابين ومناطق الضالع ولحج، تستعد لأمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة