مدير عام الشحر  يطلع على سير العمل في مشاريع السفلتة الداخلية للطرقات في الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - الشحر

تفقد الدكتور محمد سالم باخلعه المدير العام لمكتب الأشغال بساحل حضرموت بمعية الأستاذ عادل أحمد باعكابة، المدير العام لمديرية الشحر، سير العمل في مشروع السفلتة الداخلية للطرقات الجاري العمل فيها في مديرية الشحر.



وتم خلال الزيارة الميدانية الاطلاع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل شارع بوصبع المنفذ من قبل مؤسسة عبد العزيز بن سعد للتجارة والمقاولات ومشروع سفلتة 20 كيلو متر الخط الدائري البحري المنفذ من قبل شركة الركائز للمقاولات العامة.

مشددا المدير العام لمكتب الأشغال بالمحافظة على المقاولين سرعة التنفيذ مع مراعاة الجودة والمواصفات الفنية ، مهيبا بهم رفع المخلفات من على جانبي الطريق استعدادا للمنخفض ، إلى جانب دعوة الأمن والمرور لتنظيم حركة السير في أماكن العمل.

من جهته أكد مدير عام مديرية الشحر على اهتمام السلطة البالغ بتنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية ووفق أعلى معايير الجودة في التنفيذ ، منوها إلى استعداد السلطة بالمديرية على العمل لحلحلة كافة المعيقات لسير عمل المشروع لما تمثله هذه المشاريع الحيوية من أهمية كبيرة لمديرية الشحر.

رافق مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة ومدير عام الشحر خلال النزول الميداني للمشروعين كل من الأستاذ سعيد بن إسحاق مدير مكتب الأشغال بالمديرية والمهندس نائف بن شملان مشرف مكتب الأشغال بالمحافظة والعقيد هاني التميمي نائب مدير أمن الشحر والمهندس عادل بن رمدان المشرف على المشروع من الأشغال بالمحافظة والشيخ عبد العزيز سعيد باظروس المدير العام لمؤسسة عبد العزيز بن سعد للتجارة والمقاولات