العكبري يطلع على الخدمات الصحية والعلاجية  لمنتسبي التربية والتعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

4:08 م‎(قبل 0 دقيقة)‎

زار وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، اليوم بالمكلا، عيادات الصحة المدرسية للاطلاع على الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لكافة الفئات التربوية والتعليمية.

واستمع الوزير خلال زيارته من مدير عام إدارة الصحة المدرسية بمكتب وزارة التربية والتعليم ماجد عوض باحبارة إلى شرح حول الأقسام التي تحتويها عيادات الصحة المدرسية، ومهامها في الإشراف على المنظومة الصحية في جميع المرافق المدرسية.

وخلال الزيارة أكد الوزير العكبري على تعزيز الخدمات العلاجية ونشر الوعي الطبي والتثقيف لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي، منوها على ضرورة رفع المستوى الاهتمام بالصحة المدرسية وتفعيل مشاركة الإدارات للأنشطة الصحية العامة.

مشيدا بدعم السلطة المحلية في قطاع التعليم بحضرموت الذي أحدث إنعكاس إيجابي على الواقع التربوي والتعليمي، موجها الطاقم التمريضي على بذل المزيد من الجهود والعمل بوتيرة عالية من أجل تحسين البيئة الصحية والاهتمام بالمرافق المدرسية والمتابعة الدائمة لجاهزيتها.

رافقه في الزيارة مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور صالح عرم، وعميد المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين الأستاذ يسلم الخنبشي، ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت رئيس شعبة التعليم صبري بارماده، ورئيس الشعبة الإدارية والمالية بمكتب التربية أحمد الشعيبي، ورئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب وزارة التربية بالساحل علوي الحامد