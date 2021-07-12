شاهد.. عاصفة الحزم تفشل هبوط طائرة إيرانية داخل صنعاء في 2015

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إفشال عاصفة الحزام لدخول طائرة مدنية إيرانية حاولت الهبوط في صنعاء.



ففي عاصفة الحزم 2015 تمكنت من اعتراض طائرة مدنية إيرانية دخلت الأجواء اليمنية وهي تحت السيادة الجوية السعودية كانت تريد الهبوط في عاصمة المحتلة من قبل الحوثي وتم اعتراضها من قبل طائرة F-15 وأنتهى الأمر بقصف المدرج لكي لا تهبط.