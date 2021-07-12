إتلاف 20 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - شبوة

أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة المهندس حسين صائل أن إدارة البلديات بالمكتب أتلفت اليوم 20 طناً من المواد الغذائية المتنوعة والمشروبات المنتهية الصلاحية.



وأوضح صائل أن فرق التفتيش التابعة للإدارة في عدد من أسواق المدينة ضبطت هذه الكميات،موضحاً بأن المواد التي تم إتلافها تشمل حوالي عشرة أنواع من المواد الغذائية الخفيفة ومشتقات الألبان والمشروبات الغازية.

وأشاد صائل بالنشاط الرقابي لفرق التفتيش ودورهم في محاربة الغش التجاري، والمواد المنتهية الصلاحية،حاثاً إدارات البلديات بالمديريات على ضرورة تنظيم حملات التفتيش الدورية على أسواقها العامة ومحلات البيع فيها والتأكد من سلامة تاريخ انتهاء مبيعاتها من مختلف انواع المواد الغذائية والمشروبات.

حضر عملية الاتلاف مديري مكتبي المحافظ المهندس محمود العمري، والدائرة الهندسية بالمحافظة، المهندس معاذ الجبل.