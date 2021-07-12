جمعية الطالب تحتفي بتخريج 147 خريج من مراكزها الطلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

احتفت جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت بتخريج 147 خريج وتكريم 96 متفوق من طلاب مراكزها الطلابية للعام الجامعي 2020- 2021 بحضرمو وعدن والمهرة في حفلها الختامي والتكريمي الثامن.



واستهلت المناسبة الفرائحية بتلاوة عطرة من آيات كتاب الله الحكيم ثم لحظات من الوفاء تذكروا فيها المحتفى به صديقهم وزميلهم القيادي الشباب الراحل ابراهيم عبدالله التميمي في تكريم والده بارتداء ملابس وقبعة الخريجين مع درع التخرج . ثم جاءت لحظات الفرح والسعادة بزفة الخريجين وسط تصفيق وحفاوة كل الحاضرين ورقصة ترحيبية قدمتها على خشبة المسرح فرقة فراشات حضرموت الاستعراضية.

وفي كلمته بالمناسبة نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة نقل وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي تحيات وتهاني المحافظ البحسني مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل أهمية كبيرة للخريجين وهم ينطلقون إلى مرحلة جديدة في حياتهم العملية بعد عطاء من الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي .. مشيدا بالدور الذي تنتهجه جمعية الطالب بحضرموت في مسيرة اهتمامها وتميزها في احتضان مثل هؤلاء المتميزين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب.

وكان رئيس جمعية رعاية طالب العلم الأستاذ أحمد زين باحميد قد رحب في كلمته بكل الحاضرين ومشاركتهم في تخريج وتكريم كوكبة من سواعد العلم والمعرفة والإبداع من الكليات والأقسام العلمية.

واضاف أن الجمعية امتداد مشرق في توطيد علاقاتها مع منظمات دولية وإقليمية من خلال التنوع في مشاريعنا الطلابية والمجتمعية.

واستعرض باحميد جملة من المشاريع الحيوية التي نفذت خلال العام الماضي على مستوى الوطن وخارجه.

وحث في ختام كلمته الخريجين على الإستفادة من أوقاتهم لدخولهم إلى سوق العمل بهمة عالية ونشاط ويكونوا خير رافد في النهوض والتقدم بالبلاد كل في نطاق مجاله وتخصصه.

وفي كلمة الخريجين التي ألقاها ابراهيم بابلخير عبر فيها عن مشاعرهم وسعادتهم في هذه اللحظات وهم يحصدون ثمار الجد والاجتهاد في مراحلهم العلمية