وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز لرعاية وتأهيل الأيتام بسيئون بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وضع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز نجوى احمد القطامي لرعاية وتأهيل الأيتام بمدينة سيئون محافظة حضرموت الذي تشرف على تنفيذه جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.



ويهدف المركز الذي يقع على مساحة 400 متر مربع، الى المساهمة في تأهيل وتدريب فئة الأيتام مهنياً وفنياً وإكسابهم مهن تحقق لهم الاكتفاء الذاتي .

وعبر الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي، عن شكره لدولة الكويت الشقيقة أميراّ وحكومةّ وشعباّ لوقوفها الدائم لدعم اليمن..مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين.