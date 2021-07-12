لجنة الطوارئ بوادي حضرموت تناقش الترتيبات اللازمة للموجة المدارية الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ في اجتماعها، اليوم، بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتفادي أي أضرار قد تحدثها الموجة المدارية الشرقية التي من المتوقع أن تبدأ ذروتها من 14 وحتى 20 من الشهر الجاري.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، جاهزية المعدات والأفراد.

وأكد الوكيل السعيدي، ضرورة وضع خطة متكاملة، والعمل بروح الفريق الواحد وتسخير الإمكانيات المتوفرة من أجل التخفيف من الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية..موجها ادارة الأشغال بإزالة المخلفات في مجاري السيول والسواقي الفرعية ، ورفع مخلفات البناء.