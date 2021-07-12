شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان سعودي عماني يؤكد دعم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، على دعم المبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية.



واكد البيان في ختام جلسة المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.