المقاومة الشعبية تعلن تحقيق أول أهداف عملية تحرير البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - رداع

أعلنت المقاومة الشعبية، في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، اليوم الإثنين، تحقيق أول أهداف العملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإنقلابية.



والأسبوع الماضي، بدأت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء وتمكنت من تحرير مناطق واسعة وصولا إلى مشارف مركز المحافظة الاستراتيجية.

وقال عامر الحميقاني، المتحدث باسم مقاومة "آل حميقان"، إن "معركة تحرير البيضاء، وبعد أسبوع من انطلاقها باسم (النجم الثاقب) حققت أول أهدافها".

وأضاف في تغريدة على تويتر:"تم تحقيق أهداف وإنتصارات منذ انطلاق معركة تحرير البيضاء، وأيضاً لها بعض الاخفاقات".

وتابع قائلا؛ "تم الترتيب ووضعت خطة استمرار المعركة لأيام أو أسابيع او حتى شهور، المهم الانطلاق والأهم ترحيب وتفائل أبناء البيضاء بالنصر".

وأكد الحميقاني، أن من اهداف انطلاق عملية تحرير محافظة البيضاء، تخفف ضغط مليشيا الحوثي الإنقلابية على محافظة مأرب وقد تحقق