محافظة البيضاء تستنزف ميليشيا الحوثي الايرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر عسكري يمني وفقا لصحيفة عكاظ اليوم الإثنين، مقتل قائد سرايا الموت الحوثي علي القحوم و11 مسلحاً من مرافقيه ومرافقي مساعده أبو محمد العصري، الذي نجا في معارك منطقة الجماجم بمديرية الزاهر.



وكشفت مصادر طبية أن مستشفى ذمار العام والمستشفى العسكري في صنعاء استقبلا أكثر من 150 قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى الذين قضوا في 3 جبهات (البيضاء، ومأرب، والجوف).

وأعلن محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي أمس الأحد تحرير مديرية الصومعة بالكامل، وأن المعارك انتقلت إلى تخوم مديرية البيضاء، لافتاً إلى أن القوات تخوض معارك على بعد 6 كيلومترات من مركز المحافظة.

ووجه السوادي إدارة شرطة محافظة البيضاء بتأمين مديرية الصومعة، مؤكداً أن قبائل البيضاء ترفض الميليشيا وتقف في صف الجيش والمقاومة وألوية العمالقة، وأن الجبهات تتلقى مساندة كبيرة من مختلف المحافظات اليمنية.

وفي سياق متصل، شنت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات وملاحقات واسعة في صفوف المدنيين في محافظتي ذمار وإب على خلفية تطورات الوضع في البيضاء.

ووفقاً لمصادر قبلية، فإن هناك عشرات من مسلحي الحوثي فروا من البيضاء إلى إب وذمار هرباً من الموت المحقق، إلا أن الميليشيا تلاحقهم وتعتقل آباءهم وعدداً من الشخصيات الاجتماعية في مناطقهم للبحث عنهم، كما تعتقل كل من يتحدث عن المعارك الدائرة في البيضاء وتتهمه بنقل الأخبار وتفكيك الصف.