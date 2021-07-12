البنك المركزي بعدن ينفذ حملة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

نفذ البنك المركزي اليمني، اليوم، حملة ضد المتلاعبين باسعار الصرف بالعاصمة عدن.



وقامت فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، بحملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.

وتهدف الحملة، إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذا ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي، تفاصيل اوفى لاحقاً